Verdasco estreia em Nice com vitória tranquila O espanhol Fernando Verdasco avançou com facilidade na sua partida de estreia no Torneio de Nice, que dá 250 pontos ao campeão no ranking da ATP e é disputado em quadras de saibro. Nesta quarta-feira, o nono melhor tenista do mundo bateu o francês Florent Serra por 2 sets a 0, com um duplo 6/2, em 1 hora e 6 minutos.