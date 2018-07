Verdasco perde de sérvio e é eliminado no Torneio de São Petersburgo

Os tenistas espanhóis não tiveram um dia fácil no Torneio de São Petersburgo, na Rússia, nesta terça-feira. Fernando Verdasco e o cabeça de chave Albert Ramos foram eliminados logo na rodada de abertura da competição, de nível ATP 250 e disputada em quadra dura coberta.

Ex-Top 10, Verdasco levou uma virada do sérvio Dusan Lajovic nesta terça. O atual 47º do ranking foi batido por 2 sets a 1, com parciais de 2/6, 6/3 e 6/2. O tenista da Sérvia, nas oitavas de final, vai enfrentar o vencedor do duelo entre o compatriota Viktor Troicki e o português Gastão Elias.

Já Albert Ramos, sexto cabeça de chave, não resistiu ao francês Alexandre Sidorenko e foi derrotado em sets diretos, com parciais de 7/5 e 6/2. Na sequência, Sidorenko vai encarar o italiano Paolo Lorenzi, que avançou na chave ao derrotar também nesta terça o alemão Mischa Zverev por 3/6, 7/6 (8/6) e 6/0.

Um dos poucos representantes locais na chave de São Petersburgo, Daniil Medvedev levou a melhor no confronto russo com Alexander Bublik ao vencê-lo por 6/4 e 6/0. Nas oitavas, o tenista da casa vai encarar o alemão Alexander Zverev, uma das sensações da temporada 2016.