Verdasco supera Dimitrov e vai à final na Suécia

BASTAD - Em bom momento no circuito, Fernando Verdasco superou mais um difícil rival na chave do Torneio de Bastad, na Suécia, e avançou a sua primeira final em quase um ano e meio. O espanhol derrotou neste sábado o búlgaro Grigor Dimitrov, uma das surpresas da temporada, por 2 sets a 1, com parciais de 7/6 (7/3), 5/7 e 7/5.

Ex-Top 10, Verdasco disputou sua última decisão no Torneio de Acapulco, em fevereiro do ano passado. Na ocasião, teve que se contentar com o vice-campeonato. Atual número 35 do mundo, o espanhol vem fazendo temporada mais sólida neste ano e se destacou ao chegar às quartas de final de Wimbledon - foi eliminado pelo futuro campeão Andy Murray em cinco sets.

Em busca do 1.º título da temporada, Verdasco vai encarar o argentino Carlos Berlocq, que eliminou o holandês Thiemo De Bakker, algoz do favorito Tomas Berdych, por 7/5 e 6/3. Aos 30 anos, Berlocq vai disputar sua segunda final de torneio da ATP, em busca do primeiro título da carreira no circuito profissional.

ALEMANHA

O local Philipp Kohlschreiber e o italiano Fabio Fognini vão brigar pelo troféu no Torneio de Stuttgart. Kohlschreiber, segundo cabeça de chave, despachou o romeno Victor Hanescu, que havia eliminado o brasileiro Thomaz Bellucci, por duplo 6/3.

Fognini, por sua vez, vem embalado pelo triunfo sobre Tommy Haas, principal favorito ao título. Após vencer o tenista da casa, o italiano bateu neste sábado o espanhol Roberto Bautista por 6/1 e 6/3.