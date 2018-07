Verdasco supera Melzer e encara Gulbis em Barcelona Finalista do Masters 1000 de Montecarlo, o espanhol Fernando Verdasco manteve a boa fase e se classificou para as quartas de final do Torneio de Barcelona, que é disputado em quadras de saibro e dá 500 pontos ao campeão. Nesta quinta-feira, ele superou o austríaco Jurgen Melzer, número 27 do mundo, por 2 sets a 1, com parciais de 3/6, 7/6 (7/1) e 6/3, em 2 horas e 12 minutos.