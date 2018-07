Verdasco vence dois jogos e fará final com Del Potro

Por causa da chuva que adiou o término do seu jogo na sexta-feira, Verdasco precisou jogar duas vezes no mesmo dia para ir à final. Primeiro, o espanhol venceu o sul-africano Kevin Anderson por 2 sets a 1, de virada, com parciais de 6/7 (2/7), 6/2 e 6/3. Em seguida, ele contou com a desistência do canadense Milos Raonic após ganhar a primeira parcial da semifinal por 6/4.

Raonic não conseguiu suportar a maratona que também precisou enfrentar após ter o seu jogo contra o francês Gilles Simon adiado pela chuva na sexta-feira. Ele atuou por 2 horas e 31 minutos diante do rival na dura vitória por 2 sets a 1, com parciais de 7/6 (7/4), 4/6 e 6/3.

Já Del Potro, ex-número 4 do ranking mundial, confirmou o seu favoritismo ao vencer o uruguaio Pablo Cuevas por 2 sets a 0, com 6/2 e 7/6 (7/2). Cuevas caiu depois de ter eliminado o brasileiro Thomaz Bellucci nas quartas de final.

Verdasco buscará o seu primeiro título nesta temporada, enquanto Del Potro tentará mais uma vez mostrar que está plenamente recuperado da grave lesão no punho que o deixou de fora de quase toda a temporada passada. O argentino foi campeão em Delray Beach neste ano e busca o seu segundo troféu em 2011.

Será o terceiro confronto entre Verdasco e Del Potro no circuito da ATP, sendo que o argentino levou a melhor sobre o espanhol no ATP Finals de 2009, em Londres, antes de o tenista de Madri dar o troco neste ano, na semifinal de San Jose, nos Estados Unidos.