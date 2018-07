Verdasco vence e enfrenta Ferrer em Barcelona

Fernando Verdasco foi mais um espanhol a garantir, nesta sexta-feira, uma vaga na semifinal do Torneio de Barcelona. Depois de David Ferrer despachar o brasileiro Thomaz Bellucci, o quinto cabeça de chave superou o letão Ernests Gulbis por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 7/6 (7/4).

Verdasco enfrenta agora o próprio Ferrer na semifinal, o que já garante um espanhol na decisão de Barcelona. Do outro lado da chave, por sua vez, não há mais nenhum tenista local - o francês Jo-Wilfried Tsonga encara o holandês Thiemo De Bakker, enquanto o sueco Robin Soderling enfrenta o argentino Eduardo Schwank.

Nono melhor tenista do mundo, Verdasco leva vantagem no confronto direto contra o seu compatriota, 17.º do ranking. Venceu cinco jogos, enquanto Ferrer levou a melhor em três.