Verdasco vence Raonic e encara Soderling em Roma O espanhol Fernando Verdasco estreou com vitória no Masters 1000 de Roma, na Itália, realizado em quadras de saibro. Neste domingo, o 17º colocado no ranking da ATP, derrotou o canadense Milos Raonic, número 25 do mundo e apontado como uma das atuais promessas do tênis, por 2 sets a 0, com um duplo 6/4, em 1 hora e 39 minutos.