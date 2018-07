Verdasco vence Soderling e leva o título em Barcelona Contando com grande apoio da torcida, o espanhol Fernando Verdasco surpreendeu neste domingo o sueco Robin Soderling e venceu por 2 sets a 1, com parciais de 6/3, 4/6 e 6/3. Assim, o quinto favorito e nono melhor tenista do mundo faturou o título do Torneio de Barcelona.