Verdasco vence ucraniano e está na semifinal em Nice

O espanhol Fernando Verdasco sofreu, mas conseguiu se classificar às semifinais do Torneio de Nice, que dá 250 pontos ao campeão no ranking da ATP. Nesta quinta-feira, o número 9 do mundo bateu o ucraniano Sergiy Stakhovsky, 66.º colocado no ranking da ATP, por 2 sets a 1, com parciais de 6/2, 6/7 (5/7) e 6/4, em 2 hora e 20 minutos.

Na partida, Verdasco, cabeça de chave número 2 em Nice, esteve em desvantagem no set decisivo, já que o oponente ucraniano conseguiu uma quebra de serviço e chegou a liderar a parcial em 3/2. Mas conseguiu reagir para se garantir nas semifinais do torneio disputado em quadras de saibro.

Nas semifinais, Verdasco vai enfrentar o argentino Leonardo Mayer, algoz do brasileiro Thomaz Bellucci nas oitavas de final do torneio francês. O número 59 do mundo voltou a surpreender e superou o cipriota Marcos Baghdatis, cabeça de chave número 5, por 2 sets a 1, com parciais de 5/7, 6/3 e 6/4, em 2 horas e 54 minutos.