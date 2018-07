Vesnina derrota americana e leva o título em Eastbourne

EASTBOURNE - A russa Elena Vesnina conquistou neste sábado o segundo título da sua carreira ao faturar o Torneio de Eastbourne, na Inglaterra, disputado em quadras de grama e que serve como preparação para Wimbledon. Na final, a número 36 do mundo derrotou a norte-americana Jamie Hampton, que veio do qualifying e está em 41º lugar no ranking da WTA, por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/1, em 1 hora e 16 minutos.

Vesnina salvou cinco break points na decisão deste sábado e conseguiu duas quebras de serviço em cada set para conquistar com facilidade o título do Torneio de Eastbourne. Assim, a russa se recuperou de uma fase ruim, pois se tornou campeã após ser eliminada na partida de estreia dos três torneios anteriores.

Derrotada nas seis primeiras finais da sua carreira, Vesnina faturou, agora, o seu segundo título - no início do ano, foi campeã do Torneio de Hobart. Já Hampton, principal surpresa em Eastbourne, onde venceu a polonesa Agnieszka Radwanska e a dinamarquesa Caroline Wozniacki, perdeu a primeira decisão da sua carreira.

Após a final, as duas tenistas seguem para a disputa de Wimbledon. Vesnina vai estrear contra a checa Andrea Hlavackova. Já Hampton medirá forças com a também norte-americana Sloane Stephens na primeira rodada do terceiro Grand Slam da temporada.