Vesnina é eliminada na estreia em Estrasburgo

Nesta segunda-feira, a cabeça de chave número 2 na chave francesa foi surpreendida e derrotada pela norte-americana Vania King por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/1, em 1 hora e 19 minutos.

Na segunda rodada, King vai duelar com a francesa Alize Cornet, número 75 do mundo. A tenista local, de apenas 20 anos, avançou ao derrotar Yung-Jan Chan, de Taipé, por 2 sets a 0, com um duplo 6/3, em 1 hora e 20 minutos. Este será o primeiro confronto entre King e Cornet.