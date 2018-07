Vesnina é eliminada por Rezai no Torneio de Baku Cabeça número 3 do Torneio de Baku, a tenista russa Elena Vesnina foi eliminada nesta quarta-feira da competição disputada no Azerbaijão ao abandonar o confronto que travou com a francesa Aravane Rezai quando perdia o segundo set por 1 a 0, após ser derrotada por 6/3 na primeira parcial. A jogadora da França alegou uma doença viral para desistir do duelo.