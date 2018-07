Vesnina e Makarova aplicam 'bicicleta' e são campeãs em Wimbledon

Todo o equilíbrio da final da chave de duplas masculinas de Wimbledon, definida em mais de 4h30 e apenas no quinto set, não esteve nem perto de se repetir na definição do evento de parcerias femininas. Neste sábado, Ekaterina Makarova e Elena Vesnina asseguraram o título sem perder sequer um game.

As russas encararam a taiwanesa Chan Hao-Ching e a romena Monica Niculescu e aplicaram um duplo 6/0, placar conhecido no jargão do tênis como "bicicleta", definindo a decisão em apenas 55 minutos.

O placar é histórico e raríssimo, tanto que não era registrado na decisão da chave de duplas femininas de um evento do Grand Slam desde a edição de 1953 em Wimbledon. E o resultado garantiu o terceiro título de Grand Slam da parceria russa, que foi campeã de Roland Garros em 2013 e do US Open em 2014.

As russas também já foram campeões do evento de duplas mistas em Grand Slams, ambos ao lado do brasileiro Bruno Soares - Makarova venceu o US Open de 2012 e Vesnina levou o Aberto da Austrália em 2016. Também foi no ano passado que elas conquistaram, juntas, a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos do Rio.