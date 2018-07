Vesnina elimina chinesa e encara Wozniacki em decisão

Vesnina, de 24 anos, buscará seu primeiro título no circuito da WTA. Atual número 56 do ranking, ela já disputou quatro finais, sem sucesso. No ano passado, chegou às decisões em Istambul e Tashkent, no Usbequistão. Em 2009, foi vice em Auckland, na Nova Zelândia, e em New Haven, nos Estados Unidos. Neste ano, seus melhores resultados foram as oitavas de final em Auckland e em Hobart, na Austrália.

Para tentar quebrar esse jejum de títulos, Vesnina terá que superar Caroline Wozniacki, algoz da sérvia Jelena Jankovic mais cedo neste sábado. A dinamarquesa mostrou dificuldade de adaptação ao saibro verde de Charleston nas primeiras rodadas, mas cresceu na semifinal contra Jankovic.

Diante de Shuai Peng, na outra semifinal, Vesnina saiu na frente ao levar vantagem no tie-break do primeiro set. Na parcial seguinte, foi superior à chinesa e obteve três quebras de saque, contra duas da rival, fechando o jogo em 1h57min.