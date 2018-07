Vestido de 'seleção', Federer vence Haas em sua exibição final em São Paulo

SÃO PAULO - Em sua despedida de São Paulo, Roger Federer não decepcionou a torcida presente no Ginásio do Ibirapuera neste domingo e voltou a fazer grande apresentação, desta vez diante de Tommy Haas, ex-número dois do mundo. O suíço superou o alemão por 2 sets a 0, com duplo 6/4, no jogo de encerramento do Gillette Federer Tour.

O resultado marcou o segundo triunfo de Federer nesta série de exibições. Na sua estreia em solo brasileiro, na quinta-feira, o tenista foi superado pelo brasileiro Thomaz Bellucci. No sábado, ele compensou a torcida com um grande desempenho contra o francês Jo-Wilfried Tsonga.

Neste domingo, Federer fez seu jogo menos "festivo" em São Paulo. Depois da intensa animação no duelo contra Tsonga, o suíço foi mais contido em quadra. Em uma das poucas interações com a torcida, ele entrou em quadra no decorrer do segundo set vestindo calção e camisa amarela da seleção brasileira e chutando uma bola de futebol.

Ele chegou a trocar passes por cima da rede com Haas antes de retomar a partida. O alemão já havia colocado uma camisa azul da seleção no início da segunda parcial, na tentativa de conquistar a torcida, que aprovou a iniciativa do tenista.

Mais tranquilo, o primeiro set foi marcado pelo estilo saque e voleio dos dois atletas, que investiram nas subidas à rede para fazer a diferença. Federer foi mais eficiente e faturou a primeira quebra de saque do jogo no quinto game, fazendo 3/2. Na sequência, o suíço confirmou seus serviços e venceu o set inicial.

Depois da tentativa frustrada de jogar futebol na quadra de tênis, Federer voltou a assumir o controle da partida no segundo set. O domínio foi consolidado no sétimo game, quando obteve nova quebra e encaminhou a vitória, após 1h21min.

Ao fim de sua passagem pelo Brasil, Federer fará mais três exibições na América do Sul. Na próxima quarta e quinta-feira, ele enfrentará Juan Martín Del Potro na Argentina. No dia 15, o suíço jogará na Colômbia, novamente contra Tsonga. Antes de deixar o Brasil, no entanto, Federer deverá fazer uma breve visita às cataratas de Foz do Iguaçu, nesta segunda-feira.