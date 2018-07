Vice, Cibulkova revela orgulho por jogar primeira final

MELBOURNE - A eslovaca Dominika Cibulkova não conseguiu faturar o seu primeiro título de um torneio do Grand Slam neste sábado, mas mesmo assim demonstrou orgulho com a sua campanha no Aberto da Austrália. A número 24 do mundo lembrou que ela foi a primeira tenista da Eslováquia a jogar a final de um dos quatro principais torneios do tênis.

"Isso significa muito para o nosso país e eu estou feliz que eu possa ser o única que pode estar aqui pela Eslováquia", disse Cibulkova, derrotada na decisão deste sábado pela chinesa Na Li por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 e 6/0.

Ela parabenizou a chinesa, que a havia superado nos quatro confrontos anteriores, pela conquista do título do Aberto da Austrália. "Eu também gostaria de felicitar Na Li. Ela fez um grande torneio e merecia isso", disse.

Cibulkova fez um balanço positivo da sua participação no torneio em Melbourne, em que surpreendeu ao eliminar a russa Maria Sharapova e a polonesa Agnieszka Radwanska. "Foram duas semanas fantásticas na minha vida", afirmou.