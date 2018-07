Vice em Hong Kong, Angelique Kerber sobe para 7ª posição na WTA

Kerber saltou duas posições e chegou à sétima com 3.400, pouco atrás de Agnieszka Radwanska, campeã do Torneio de Tianjin, também na China. A vitória na decisão sobre a montenegrina Danka Kovinic, no último domingo, levou a polonesa a 3.690 pontos, permanecendo na sexta colocação.

Nas primeiras colocações do ranking, nenhuma alteração. Serena Williams segue na ponta com muita tranquilidade. A norte-americana tem 11.285 pontos, contra 6.580 da vice-líder, a romena Simona Halep. Maria Sharapova (4.691), Garbiñe Muguruza (4.690) e Petra Kvitova (3.860) completam as cinco primeiras posições.

Campeã em Hong Kong, Jankovic subiu duas colocações e é a 22.ª. Um pouco mais à frente, a norte-americana Venus Williams conquistou uma posição e terminou a semana em 13.º, ultrapassando a espanhola Carla Suárez Navarro.

Entre as brasileiras, destaque para Teliana Pereira, que faturou três posições com a ida às oitavas de final em Tianjin e agora é a 43.ª, com 1.132 pontos. Bia Haddad também subiu, ganhou duas colocações e agora é a 177.ª, com 281 pontos.

Confira a classificação atualizada do ranking da WTA:

1.ª - Serena Williams (EUA) - 11.285 pontos

2.ª - Simona Halep (ROM) - 6.580

3.ª - Maria Sharapova (RUS) - 4.691

4.ª - Garbiñe Muguruza (ESP) - 4.690

5.ª - Petra Kvitova (RCH) - 3.860

6.ª - Agnieszka Radwanska (POL) - 3.690

7.ª - Angelique Kerber (ALE) - 3.400

8.ª - Flavia Pennetta (ITA) - 3.372

9.ª - Lucie Safarova (RCH) - 3.221

10.ª - Timea Bacsinszky (SUI) - 3.157

11.ª - Caroline Wozniacki (DIN) - 3.151

12.ª - Ana Ivanovic (SER) - 3.145

13.ª - Venus Williams (EUA) - 3.091

14.ª - Carla Suárez Navarro (ESP) - 3.075

15.ª - Karolina Pliskova (RCH) - 2.955

16.ª - Belinda Bencic (SUI) - 2.900

17.ª - Roberta Vinci (ITA) - 2.655

18.ª - Sara Errani (ITA) - 2.525

19.ª - Madison Keys (EUA) - 2.495

20.ª - Andrea Petkovic (ALE) - 2.445

43.ª - Teliana Pereira (BRA) - 1.132

177.ª - Beatriz Haddad Maia (BRA) - 281