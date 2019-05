Vice em Madri, Stefanos Tsitsipas sobe para 7º no ranking da ATP

A semana de jogos em Madri, na Espanha, não mexeu na liderança dos rankings da ATP e da WTA, atualizados nesta segunda-feira, mas causou muitas mudanças no Top 10 das duas listas do tênis - o grego Stefanos Tsitsipas subiu para sétimo com o vice-campeonato. Entre os homens, o sérvio Novak Djokovic segue tranquilo na ponta com o título do Masters 1000 e, no feminino, a japonesa Naomi Osaka teve sorte ao não perder o posto de número 1 para a romena Simona Halep, que ficou com o vice no saibro espanhol quando precisava ser campeã.

No ranking masculino, Djokovic é seguido pelo espanhol Rafael Nadal e pelo suíço Roger Federer. As mudanças começam na quarta posição com a ascensão do austríaco Dominic Thiem, semifinalista em Madri, que tomou o posto do alemão Alexander Zverev. O sexto é agora o japonês Kei Nishikori, que subiu um posto, e o sétimo é Tsitsipas, que com o vice no Masters 1000 espanhol melhorou duas colocações e atingiu a melhor da carreira.

Fechando o Top 10 masculino aparecem o sul-africano Kevin Anderson, que perdeu dois lugares e foi para oitavo, o argentino Juan Martin Ddel Potro, que caiu uma posição e agora é o nono do mundo, e o croata Marin Cilic, que retornou à faixa dos 10 primeiros ao ultrapassar o norte-americano John Isner e assumir o 10.º posto.

Outro destaque da atualização desta segunda-feira é a volta do suíço Stan Wawrinka ao Top 30. Ex-número 3 do mundo, o compatriota de Federer ganhou cinco posições e é agora o 29.º colocado - algo que não acontecia desde o dia 28 de maio de 2018.

Entre os brasileiros, os três melhores perderam colocações. O cearense Thiago Monteiro, o número 1 do País, caiu três lugares e é o 113.º. Pior fez o paulista Rogério Dutra Silva, que deixou o Top 200 ao despencar 15 posições. É agora o 211.º colocado, permitindo a aproximação de Thomaz Bellucci, que perdeu três postos e está em 229.º lugar.

FEMININO

Na lista da WTA, Halep não conseguiu o objetivo de reassumir o posto de número 1 do mundo, mas teve como consolação a subida da terceira para a segunda posição, ultrapassando a checa Petra Kvitova. A tenista da República Checa, aliás, teve uma queda importante no ranking - caiu três colocações e parou no quinto lugar.

As tenistas que conseguiram superar Kvitova foram a alemã Angelique Kerber, agora a terceira do mundo, e a holandesa Kiki Bertens, que com o título em Madri subiu do sétimo ao quarto lugar. O Top 10 é completado pela ucraniana Elina Svitolina, a checa Karolina Pliskova (que perdeu dois postos), a norte-americana Sloane Stephens, a australiana Ashleigh Barty e a bielo-russa Aryna Sabalenka.

Entre as brasileiras, Beatriz Haddad Maia chegou às quartas de final de um torneio de nível menor na França e permaneceu na 125.ª colocação. Destaque para Gabriela Cé, que galgou 57 posições e está agora em 385.º lugar.

Confira o ranking da ATP:

1.º - Novak Djokovic (SER) - 12.115 pontos

2.º - Rafael Nadal (ESP) - 7.945

3.º - Roger Federer (SUI) - 5.770

4.º - Dominic Thiem (AUT) - 4.845

5.º - Alexander Zverev (ALE) - 4.745

6.º - Kei Nishikori (JAP) - 3.860

7.º - Stefanos Tsitsipas (GRE) - 3.790

8.º - Kevin Anderson (AFS) - 3.755

9.º - Juan Martín Del Potro (ARG) - 3.145

10.º - Marin Cilic (CRO) - 3.025

11.º - John Isner (EUA) - 2.950

12.º - Fabio Fognini (ITA) - 2.920

13.º - Karen Khachanov (RUS) - 2.625

14.º - Daniil Medvedev (RUS) - 2.625

15.º - Borna Coric (CRO) - 2.445

16.º - Gael Monfils (FRA) - 1.965

17.º - Milos Raonic (CAN) - 1.960

18.º - Nikoloz Basilashvili (GEO) - 1.905

19.º - Marco Cecchinato (ITA) - 1.840

20.º - Roberto Bautista Agut (ESP) - 1.645

113.º - Thiago Monteiro (BRA) - 508

211.º - Rogério Dutra Silva (BRA) - 251

229.º - Thomaz Bellucci (BRA) - 217

273.º - Guilherme Clezar (BRA) - 155

Confira o ranking da WTA:

1.ª - Naomi Osaka (JAP) - 6.356 pontos

2.ª - Simona Halep (ROM) - 6.117

3.ª - Angelique Kerber (ALE) - 5.285

4.ª - Kiki Bertens (HOL) - 5.115

5.ª - Petra Kvitova (RCH) - 5.050

6.ª - Elina Svitolina (UCR) - 4.866

7.ª - Karolina Pliskova (RCH) - 4.786

8.ª - Sloane Stephens (EUA) - 4.656

9.ª - Ashleigh Barty (AUS) - 4.425

10.ª - Aryna Sabalenka (BLR) - 3.500

11.ª - Serena Williams (EUA) - 3.461

12.ª - Caroline Wozniacki (DIN) - 3.252

13.ª - Anastasija Sevastova (LET) - 3.240

14.ª - Madison Keys (EUA) - 3.010

15.ª - Belinda Bencic (SUI) - 2.888

16.ª - Anett Kontaveit (EST) - 2.855

17.ª - Qiang Wang (CHN) - 2.815

18.ª - Julia Goerges (ALE) - 2.520

19.ª - Garbiñe Muguruza (ESP) - 2.415

20.ª - Elise Mertens (BEL) - 2.305

125.ª - Beatriz Haddad Maia (BRA) - 505

343.ª - Carolina Alves Meligeni (BRA) - 127

385.ª - Gabriela Cé (BRA) - 99

441.ª - Luisa Stefani (BRA) - 69