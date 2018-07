Vice em Miami, Carla Suárez Navarro entra no Top 10 da WTA

A WTA divulgou nesta segunda-feira mais uma atualização de seu ranking, e a maior beneficiada foi a espanhola Carla Suárez Navarro. Finalista no Torneio de Miami, no qual caiu diante de Serena Williams no último sábado, a tenista entrou no Top 10 pela primeira vez na carreira, ocupando justamente a décima colocação.

Carla Suárez Navarro ganhou 530 pontos por sua ótima campanha em Miami, apenas sua sétima final de um torneio de simples da WTA da carreira. Mesmo com somente um título conquistado, em Oeiras no ano passado, a espanhola agora é uma das dez melhores tenistas do mundo, com 3.340 pontos.

Pior para a alemã Andrea Petkovic, que caiu para a 11.ª posição. Mas esta não foi a única alteração no Top 10 da WTA. Mesmo indo somente até as oitavas em Miami, a russa Ekaterina Makarova subiu de nona para oitava. Isso porque a polonesa Agnieszka Radwanska também foi até as oitavas, falhou em defender os pontos do ano passado, quando chegou às quartas, e caiu uma colocação.

Entre as 20 melhores do mundo, quem também se beneficiou foi a checa Karolina Pliskova, que chegou às quartas de final em Miami e saltou de 14.ª para 12.ª. Também quadrifinalista nos Estados Unidos, a alemã Sabine Lisicki entrou no Top 20, indo de 21.ª para 18.ª.

De resto, o ranking da WTA trouxe poucas alterações. A primeira colocação continua tranquila nas mãos de Serena Williams. Campeã em Miami, ela soma 9.981 pontos, bem à frente da segunda colocada, a russa Maria Sharapova, que tem 7.890. Simona Halep (7.571), Petra Kvitova (6.060) e Caroline Wozniacki (4.675) completam as cinco primeiras posições.

Confira o ranking da WTA atualizado:

1ª - Serena Williams (EUA), 9.981 pontos

2ª - Maria Sharapova (RUS), 7.890

3ª - Simona Halep (ROM), 7.571

4ª - Petra Kvitova (RCH), 6.060

5ª - Caroline Wozniacki (DIN), 4.675

6ª - Ana Ivanovic (SER), 4.200

7ª - Eugenie Bouchard (CAN), 4.122

8ª - Ekaterina Makarova (RUS), 3.420

9ª - Agnieszka Radwanska (POL), 3.385

10ª - Carla Suarez Navarro (ESP), 3.340

11ª - Andrea Petkovic (ALE), 3.135

12ª - Karolina Pliskova (RCH), 2.880

13ª - Lucie Safarova (RCH), 2.870

14ª - Sara Errani (ITA), 2.735

15ª - Venus Williams (EUA), 2.591

16ª - Angelique Kerber (ALE), 2.500

17ª - Jelena Jankovic (SER), 2.420

18ª - Sabine Lisicki (ALE), 2.127

19ª - Garbiñe Muguruza (ESP), 2.125

20ª - Madison Keys (EUA), 2.075

162ª - Teliana Pereira (BRA), 327

192ª - Beatriz Haddad Maia (BRA), 259