Vice em Moscou, Bellucci sobe 7 posições no ranking

SÃO PAULO - Apesar de ter deixado escapar o título em Moscou, no domingo, Thomaz Bellucci ganhou boas posições no ranking da ATP, atualizado nesta segunda-feira. O brasileiro subiu 7 posições, para 34º, sua melhor colocação desde fevereiro.

A subida no ranking deverá trazer benefícios para Bellucci nos próximos torneios. Ele entrará sem dificuldade nas principais competições e, se mantiver esta colocação até o fim do ano, tem boas chances de ser cabeça de chave no Aberto da Austrália, em janeiro de 2013.

Bellucci arrancou no ranking ao ser vice-campeão do ATP 250 de Moscou, no domingo. Na final, ele foi derrotado pelo italiano Andreas Seppi, por 2 sets a 1, de virada, após desperdiçar duas chances de sacar para o jogo.

O brasileiro foi o tenista que mais subiu no ranking entre os 40 primeiros colocados. Não houve qualquer alteração no Top 20. Entre os líderes, Roger Federer manteve a ponta, completando sua 301ª semana à frente do ranking, seguido de perto por Novak Djokovic. O suíço corre o risco de perder a liderança ao fim desta semana se não defender os pontos do título do Torneio da Basileia, diante de sua torcida.

DUPLAS - Campeão em Estocolmo, ao lado de Bruno Soares, Marcelo Melo alcançou seu melhor ranking da carreira, ao subir de 18º para 17º. Embalado por bons resultados, Soares manteve a 20ª posição.

O destaque do ranking de duplas foi novamente os irmãos Bob e Mike Bryan. Eles garantiram o topo do ranking até o fim do ano pela oitava vez na carreira, um recorde na história do ranking de duplas. Eles mantiveram ainda a primeira colocação pelo quarto ano seguido, após conquistar o título do US Open e a medalha de ouro olímpica, em Londres. Pelos pontos conquistados até agora, não poderão mais ser ultrapassados até dezembro.

Confira a lista dos primeiros colocados do ranking:

1º - Roger Federer (SUI), 12.165 pontos

2º - Novak Djokovic (SER), 11.970

3º - Andy Murray (GBR), 7.690

4º - Rafael Nadal (ESP), 6.995

5º - David Ferrer (ESP), 5.360

6º - Tomas Berdych (RCH), 4.985

7º - Jo-Wilfried Tsonga (FRA), 4.815

8º - Juan Martin Del Potro (ARG), 3.740

9º - Janko Tipsarevic (SER), 3.160

10º - Juan Monaco (ARG), 2.775

11º - John Isner (EUA), 2.565

12º - Nicolas Almagro (ESP), 2.435

13º - Richard Gasquet (FRA), 2.415

14º - Marin Cilic (CRO), 2.370

15º - Milos Raonic (CAN), 2.300

16º - Kei Nishikori (JAP), 2.000

17º - Stanislas Wawrinka (SUI), 1.955

18º - Philipp Kohlschreiber, (ALE), 1.830

19º - Gilles Simon (FRA), 1.815

20º - Tommy Haas (ALE), 1.752

34º - Thomaz Bellucci (BRA), 1.097

131º - Rogério Dutra Silva (BRA), 443

132º - Thiago Alves (BRA), 437

133º - João Souza (BRA), 432

183º - Ricardo Mello (BRA), 275