Vice em Roland Garros, Safarova é internada com infecção bacteriana

Finalista da última edição de Roland Garros, a checa Lucie Safarova está internada em um hospital de Brno, no seu país, em razão de uma infecção bacteriana. A informação foi revelada pela própria tenista em uma publicação na rede social Facebook, embora a checa não tenha revelado detalhes da sua doença.

"Tão feliz por ser quinta colocada do ranking esta semana. Infelizmente tem sido um mês muito difícil para mim. Lesão e agora lutando contra uma infecção bacteriana no hospital. Mas eu vou trabalhar duro para estar de volta em breve", escreveu Safarova no seu perfil, em uma foto no hospital de Brno.

Vivendo uma boa temporada, Safarova, ao lado da norte-americana Bethanie Mattek-Sands, já se classificou para o torneio de duplas do Masters da WTA, que reúne as melhores tenistas do ano, por ter sido campeã do Aberto da Austrália e de Roland Garros em duplas.

Além disso, Safarova atingiu na última atualização do ranking de simples o quinto lugar, na melhor posição da sua carreira na lista da WTA. Ela também contribuiu para a classificação da República Checa para a decisão da Fed Cup, que será disputada nos dias 14 e 15 de novembro diante da Rússia.