Více-líder da WTA, Halep é surpreendida por checa e dá adeus a torneio chinês

Cabeça de chave número 1 da competição chinesa, Halep acabou despachada em apenas 1h12min neste que foi o primeiro confronto que ela travou com Allertova no circuito profissional. Para surpreender, a checa aproveitou duas de quatro chances de quebrar o saque da romena no primeiro set, no qual a favorita só converteu um de quarto break points.

Com o triunfo na parcial inicial, Allertova voltou para o segundo set cheia de confiança e, com mais duas quebras de saque, ela chegou a abrir 5/1 e teve o serviço na mão para fechar o jogo em seguida. Halep ainda conseguiu devolver uma quebra e depois reduziu a vantagem para 5/3, mas na sequência a checa não vacilou novamente com o saque e liquidou a partida em 6/3.

Com o triunfo, Allertova irá lutar por uma vaga na semifinal em partida contra a italiana Sara Errani, terceira cabeça de chave, que nesta quinta massacrou a chinesa Saisai Zheng por 6/1 e 6/0.

Outra tenista a assegurar classificação às quartas de final em Guangzou nesta quinta foi a sérvia Jelena Jankovic. Quarta cabeça de chave e ex-líder do ranking mundial, ela avançou ao superar a russa Svetlana Kuznetsova por 6/2 e 7/5. A sua próxima adversária será a belga Yanina Wickmayer, que derrotou com facilidade a romena Monica Niculescu por duplo 6/2.

TÓQUIO - Outra competição da WTA que está sendo disputada nesta semana, o Torneio de Tóquio, este de nível Premier depois de a capital japonesa ter recebido na semana passada uma competição de nível International, de menor status no circuito profissional, também definiu nesta quinta-feira quatro tenistas classificadas para as quartas de final.

Uma delas foi a sérvia Ana Ivanovic, segunda cabeça de chave, que derrotou a italiana Camila Giorgi por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/2, e se credenciou para encarar na próxima fase a eslovaca Dominika Cibulkova, que em outro jogo do dia desbancou o favoritismo da espanhola Carla Suárez Navarro, sexta pré-classificada, por duplo 6/4.

Outro confronto definido das quartas de final irá reunir a polonesa Agnieszka Radwanska, sétima cabeça de chave, e a checa Karolina Pliskova, listada como quarta maior favorita. A primeiras delas avançou ao passar pela ucraniana com parciais de 6/4 e 6/1. Já Pliskova superou a japonesa Kurumi Nara por 6/2 e 6/4.

SEOUL - As últimas quatro classificadas às quartas de final do Torneio de Seoul também foram conhecidas nesta quinta-feira. E a principal delas foi a romena

Irina-Camelia Begu, cabeça de chave número 1, que eliminou a eslovena Polona Hercog com uma vitória por 2 sets a 1, com parciais de 6/2, 6/7 (6/8) e 6/2, e terá pela frente na próxima fase a sueca Johanna Larsson.

Já a norte-americana Sloane Stephens, terceira pré-classificada, ficou a um passo da semifinal na Coreia do Sul ao despachar a veterana japonesa Kimiko Date-Krumm, que completará 45 anos na próxima segunda-feira, por 6/3 e 6/4. Sua próxima adversária será a bielo-russa Aliaksandra Sasnovich, que bateu a eslovaca Magdalena Rybarikova por duplo 6/3.

A russa Elizaveta Kulichkova também avançou às quartas de final Rússia ao arrasar a norte-americana Varvara Lepchenko, quarta cabeça de chave, por 6/0 e 6/2.