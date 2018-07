Victoria Azarenka arrasa e avança às oitavas de final em Miami

MIAMI - Em jogo encerrado no final da noite do último domingo, a bielo-russa Victoria Azarenka arrasou a britânica Heather Watson por 2 sets a 0, com parciais de 6/0 e 6/2, e garantiu vaga nas oitavas de final do Torneio de Miami.

Com a fácil vitória, a líder do ranking mundial se credenciou para enfrentar na próxima fase a eslovaca Dominika Cibulkova, que horas mais cedo superou a chinesa Jie Zheng também com um triunfo arrasador, conquistado com parciais de 6/2 e 6/0.

Para se garantir nas oitavas de final, Azarenka aproveitou seis de 14 chances de quebrar o saque de Heather Watson, que só converteu um de três break points cedidos pela bielo-russa no confronto. Essa quebra ocorreu no segundo set, quando a tenista número 1 do mundo teve um pouco mais de dificuldade para liquidar o duelo, que acabou após uma hora e 19 minutos.

Outra favorita que garantiu vaga com facilidade nas oitavas de final em jogo encerrado no final da noite deste domingo foi a polonesa Agnieszka Radwanska. Quinta cabeça de chave, ela se classificou ao derrotar a espanhola Silvia Soler-Espinosa com parciais de 6/1 e 6/2.

Desta forma, a tenista da Polônia terá pela frente na próxima fase a surpreendente espanhola Garbine Muguruza, que já desbancou o favoritismo da russa Vera Zvonareva e da italiana Flavia Pennetta em seu caminho até as oitavas de final.

MASCULINO

Em outro jogo encerrado na final da noite de domingo, o alemão Florian Mayer surpreendeu ao eliminar o norte-americano John Isner, décimo cabeça de chave, com uma vitória por 2 sets a 0, com 6/4 e 6/2. Com isso, ele se garantiu nas oitavas de final do Masters 1.000 de Miami e enfrentará agora o francês Jo-Wilfried Tsonga, tenista número 6 do mundo, que na terceira rodada superou o alemão Philipp Kohlschreiber por 6/4 e 7/6 (7/2).