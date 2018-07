Victoria Azarenka assume quarto lugar no ranking do tênis

MADRI - Depois de ficar com o vice-campeonato do Torneio de Madri, a bielo-russa Victoria Azarenka assumiu nesta segunda-feira a quarta colocação do ranking feminino do tênis. Ela ultrapassou a italiana Francesca Schiavone, agora a dona do quinto posto da listagem da WTA. A liderança segue com folga nas mãos da dinamarquesa Caroline Wozniacki, seguida pela belga Kim Clijsters e pela russa Vera Zvonareva, que se mantiveram respectivamente na segunda e terceira posições.

Já a checa Petra Kvitova, campeã em Madri no último domingo, subiu nada menos do que oito posições e assumiu pela primeira vez em sua carreira um lugar no top 10, com a décima colocação.

E o grupo das dez primeiras contou com outras três alterações. A australiana Samantha Stosur pulou da oitava para a sétima posição, enquanto a russa Maria Sharapova saiu da nona para a oitava, enquanto a sérvia Jelena Jankovic caiu do sétimo para o nono posto.

Outra tenista de destaque que sofreu queda de posições nesta segunda-feira foi a norte-americana Serena Wiliams, que segue sem atuar nesta temporada e despencou do décimo para o 17.º lugar. A sua irmã Venus, por sua vez, também continua em processo de recuperação de lesão e caiu do 16.º para o 19.º posto.

Já a russa Anastasia Pavlyuchenkova saltou cinco posições depois de avançar às quartas de final em Madri e agora figura como 16.ª no geral. Já a alemã Julia Goerges subiu nada menos do que sete colocações e assumiu o 20.º lugar depois de ter surpreendido com a excelente campanha na capital espanhola, onde eliminou Wozniacki e avançou à semifinal.

Entre as brasileiras, a mais bem colocada segue sendo Ana Clara Duarte, a 231.ª do mundo, enquanto Roxane Vaisemberg, a 280.ª, é a segunda tenista do País na WTA.

Ranking da WTA, 9/5:

1.ª Caroline Wozniacki (DIN), 9.790 pontos

2.ª Kim Clijsters (BEL), 8.115

3.ª Vera Zvonareva (RUS), 7.635

4.ª Victoria Azarenka (BLR), 5.205

5.ª Francesca Schiavone (ITA), 4.962

6.ª Na Li (CHN), 4.630

7.ª Samantha Stosur (AUS), 4.156

8.ª Maria Sharapova (RUS), 3.866

9.ª Jelena Jankovic (SER), 3.695

10.ª Petra Kvitova (RCH), 3.673

11.ª Agnieszka Radwanska (POL), 2.955

12.ª Marion Bartoli (FRA), 2.880

13.ª Svetlana Kuznetsova (RUS), 2.845

14.ª Shahar Peer (ISR), 2.770

15.ª Andrea Petkovic (ALE), 2.740

16.ª Anastasia Pavlyuchenkova (RUS), 2.670

17.ª Serena Williams (EUA), 2.640

18.ª Kaia Kanepi (EST), 2.615

19.ª Venus Williams (EUA), 2.540

20.ª Julia Goerges (ALE), 2.500

--------------------------------------

231.ª Ana Clara Duarte (BRA), 244

280.ª Roxane Vaisemberg (BRA), 188

359.ª Vivian Segnini (BRA), 118

389.ª Nathalia Rossi (BRA), 104