Victoria Azarenka atropela Sharapova e fatura Indian Wells

INDIAN WELLS - A bielo-russa Victoria Azarenka voltou a mostrar por que lidera o ranking mundial. Neste domingo, ela venceu com facilidade a russa Maria Sharapova, número 2 do mundo, com parciais de 6/2 e 6/3, e faturou o título do Torneio de Indian Wells, nos Estados Unidos.

Azarenka ainda está invicta no ano. Até aqui, são 23 vitórias em igual número de partidas. A bielo-russa já tem quatro títulos na temporada 2012. Além de Indian Wells, ela também venceu em Sydney, Doha, e no Aberto da Austrália.

Neste domingo, ela mostrou excelente aproveitamento no seu saque. No primeiro set, por exemplo, ela registrou 81% de aproveitamento para vencer por 6/2, em apenas 40 minutos. Já no segundo sete, Azarenka abriu 3/0 com duas quebras, cedeu um ponto para a rival em seu serviço, mas manteve a tranquilidade para fechar a parcial em 6/3 e o jogo em 2 a 0.

Agora, o histórico de confrontos entre a número 1 e a número 2 do mundo apresenta cinco vitórias para Azarenka e três para Sharapova. Em finais, porém, foram quatro triunfos da bielo-russa e nenhuma para a Rival.