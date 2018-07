Victoria Azarenka bate Na Li e conquista o Torneio de Sydney

SYDNEY - A bielo-russa Victoria Azarenka venceu a chinesa Na Li por 2 sets a 1, com parciais de 6/2, 1/6 e 6/3, nesta sexta-feira, e conquistou o título do Torneio de Sydney, competição que serviu de preparação para o Aberto da Austrália, Grand Slam que começa na próxima segunda.

Responsável pela eliminação de Petra Kvitova na semifinal, fato que impediu a checa de ter chances de assumir a liderança do ranking mundial em Sydney, Na Li defendia o título conquistado no ano passado, mas acabou sucumbindo diante de Azarenka.

Com o triunfo, a bielo-russa festejou o nono título de simples de sua carreira e chegará embalada ao Aberto da Austrália, enquanto a tenista chinesa mostrou estar forte para brigar pelo título do Grand Slam.

Essa foi a terceira vitória de Azarenka em sete confrontos com Na Li, que ano passado superou a adversária justamente no Aberto da Austrália e em Roland Garros, antes de cair diante da rival no Masters da WTA, no fim da temporada de 2011.

Para vencer nesta sexta-feira, Azarenka converteu cinco de dez break points, enquanto a chinesa aproveitou quatro das dez chances que teve de quebrar o saque da adversária. O fato, porém, é que o jogo foi marcado por grande equilíbrio, com a bielo-russa fazendo apenas oito pontos a mais que a sua rival (84 a 76). Na Li, inclusive, foi mais eficiente quando encaixou o seu primeiro saque, com o qual ganhou 74% dos pontos que disputou, mas foi superada por ter falhado nos momentos decisivos do confronto.