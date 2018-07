Victoria Azarenka bate Na Li e é bicampeã do Aberto da Austrália

MELBOURNE - A tenista bielo-russa Victoria Azarenka faturou neste sábado o bicampeonato do Aberto da Austrália, disputado em quadras rápidas, em Melbourne. Na decisão do primeiro torneio do Grand Slam da temporada, a número 1 do mundo derrotou a chinesa Na Li, sexta colocada no ranking da WTA, de virada, por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 6/4 e 6/3, em partida disputada na Rod Laver Arena.

A final teve algumas paralisações para atendimento médico de Na Li, que se contundiu durante o jogo, mas permaneceu em quadra. Com o título deste sábado, Azarenka repetiu a conquista de 2012, quando foi campeã pela primeira vez do Aberto da Austrália ao derrotar na decisão a russa Maria Sharapova. No ano passado, a bielo-russa disputou outra final de um dos torneio do Grand Slam, mas foi derrotada pela norte-americana Serena Williams na decisão do US Open.

Azarenka, de 23 anos, passa a somar 15 títulos na sua carreira após a conquista deste sábado. Além disso, ela permanecerá na liderança do ranking da WTA. Curiosamente, a bielo-russa assumiu pela primeira vez a ponta da lista após ser campeã do Aberto da Austrália no ano passado. A bielo-russa precisava repetir o título em Melbourne para não ser ultrapassada pela norte-americana Serena Williams e conseguiu.

Com o triunfo, Azarenka fez 6 a 4 no confronto direto com a tenista asiática. Já Na Li repetiu neste sábado a campanha de 2011 do Aberto da Austrália, em que perdeu na decisão para a belga Kim Clijsters. A chinesa, porém, possui um título dos torneios do Grand Slam, pois foi campeã de Roland Garros há dois anos.

O JOGO

O primeiro set da final feminina do Aberto da Austrália foi marcado pelo excesso de quebras de serviço. Foram sete em 10 games, sendo quatro para Na Li, que venceu a parcial por 6/4. A chinesa chegou a abrir 5/2, não conseguiu confirmar o seu saque quando poderia fechar o set no nono game, mas garantiu o triunfo em seguida, com uma dupla falta de Azarenka. A bielo-russa, aliás, teve desempenho ruim na parcial, com apenas quatro winners e 15 erros não-forçados.

As finalistas voltaram a oscilar no segundo set. A número 1 do mundo chegou a abrir 3/0, com duas quebras de serviço. Em seguida, Na Li devolveu uma delas, mas precisou receber atendimento médico após sofrer uma entorse no tornozelo esquerdo. A chinesa, porém, voltou à quadra mais agressiva e empatou a parcial em 4/4 ao converter mais um break point. Porém, Azarenka devolveu a quebra de serviço no nono game e depois confirmou o seu saque para fechar a parcial em 6/4.

No terceiro set, as finalistas trocaram quebras de serviço nos dois primeiros games. Na Li voltou a receber atendimento médico, dessa vez após bater com a cabeça no piso da quadra ao sofrer uma queda. A chinesa voltou à quadra e perdeu o seu saque no quinto game, o que deixou a número 1 do mundo mais perto da conquista.

Com o jogo sob controle, Azarenka voltou a converter um break point no nono game da parcial. Assim, fechou o set em 6/3 e o jogo em 2 a 1 para conquistar o seu segundo título do Aberto da Austrália e manter a condição de tenista número 1 do mundo.