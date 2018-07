Victoria Azarenka bate polonesa e vai às quartas em Indian Wells

INDIAN WELLS - A bielo-russa Victoria Azarenka se classificou para as quartas de final do Torneio de Indian Wells nesta terça-feira. Sem enfrentar a mesma dificuldade da partida anterior, a número 2 do mundo superou a polonesa Urzula Radwanska por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/1.

Ao contrário do jogo contra a belga Kirsten Flipkens, Azarenka mostrou maior solidez nos fundamentos nesta terça, principalmente no saque. Cometeu menos erros e, apesar de ter perdido o saque no set inicial, venceu com certa tranquilidade a polonesa Urzula, irmã da Top 10 Agnieszka Radwanska.

Nas quartas de final, a atual campeã do torneio terá pela frente a vencedora do confronto entre a russa Nadia Petrova e a dinamarquesa Caroline Wozniacki, ex-líder do ranking. As duas se enfrentam ainda na noite desta terça.

Mais cedo, também pelas oitavas, avançaram a russa Maria Sharapova, a checa Petra Kvitova e a italiana Sara Errani, todas integrantes do Top 10 do ranking da WTA.