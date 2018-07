Victoria Azarenka derrota Serena Williams em exibição na Tailândia

HUA HIN - Em um aquecimento para a temporada 2014, as duas melhores tenistas do ranking feminino entraram em quadra neste sábado para uma exibição na Tailândia. E a número dois, Victoria Azarenka, levou a melhor sobre a número 1, Serena Williams, por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/3. Azarenka venceu com uma quebra de saque no primeiro set e duas, no segundo. As duas tenistas encaram a partida com mais uma preparação para o Aberto da Austrália, que terá início do dia 13. A bielorrussa é a atual bicampeã do primeiro Grand Slam da temporada.

"Foi um bom aquecimento para a Austrália. Victoria é uma jogadora forte. É sempre divertido jogar contra alguém como ela", disse Serena, que já havia enfrentado a rival em uma exibição em São Paulo, no fim do ano passado. Na ocasião, a número dois também levara a melhor. Apesar das derrotas nas exibições, Serena segue com grande retrospecto contra a rival. São 13 vitórias e apenas uma derrota. No último encontro entre elas, a americana venceu em três sets e se sagrou campeã do US Open, em Nova York.