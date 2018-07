Victoria Azarenka e Maria Sharapova avançam no Aberto da Austrália

MELBOURNE - Atual bicampeã do Aberto da Austrália, a bielo-russa Victoria Azarenka venceu a checa Barbora Zahlavova Strycova por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/4, nesta quinta-feira, e garantiu vaga na terceira rodada do Grand Slam realizado em Melbourne.

A vice-líder do ranking mundial só teve um pouco mais de dificuldades de confirmar o seu favoritismo no segundo set, no qual teve o seu saque quebrado por duas vezes, mas compensou o fato convertendo três break points para fazer 6/4. Já na primeira parcial, ao confirmar todos os seus serviços e obter duas quebras, assegurou um 6/1 em apenas 34 minutos.

A próxima adversária da tenista bielo-russa será a vencedora da partida entre a sérvia Bojana Jovanovski e a austríaca Yvonne Meusburger, programada para acontecer ainda nesta quinta-feira.

Mas, se Azarenka avançou com relativa tranquilidade, Maria Sharapova sofreu muito para ir à terceira rodada na Austrália nesta quinta. Terceira cabeça de chave do Grand Slam, a tenista russa precisou de 3 horas e 27 minutos em quadra para vencer a italiana Karin Knapp por 2 sets a 1, com parciais de 6/3, 4/6 e 10/8.

Campeã na Austrália em 2008 e em busca do seu segundo título do principal torneio da abertura da temporada, Sharapova sofreu com as consequências do calor escaldante em Melbourne, sendo que os termômetros chegaram a apontar 44º Celsius durante o duelo diante de Knapp.

Nesta condições severas para um jogo de tênis, Sharapova penou para confirmar o seu favoritismo, mas assegurou lugar na próxima fase, na qual terá como próxima rival a francesa Alize Cornet, que nesta quinta passou pela italiana Camila Giorgi por 2 sets a 1, com 6/3, 4/6 e 6/4, em outro jogo desgastante, com 2 horas e 36 minutos de duração.

Desde o primeiro set, Sharapova encarou dificuldades para encarar Knapp, que conseguiu uma quebra de saque nesta parcial, mas viu a russa converter dois de seis break points para garantir a vantagem de 6/3. No segundo set, porém, Knapp reagiu, aproveitou as duas oportunidades de vencer games no serviço da russa e, com o saque quebrado apenas uma vez, empatou o duelo ao fazer 6/4.

Já a derradeira parcial, que no Aberto da Austrália não conta com tie-break e só acaba quando uma tenista abre dois games de diferença, Sharapova só conseguiu vencer após longos 115 minutos. Atrapalhada pelo calor, a russa chegou a ter o saque quebrado por três vezes neste set, mas converteu quatro de 11 break points para assegurar o 10/8 que liquidou o duelo.

RADWASNKA TAMBÉM PASSA

Outra tenista de destaque que assegurou classificação para a terceira rodada nesta quinta foi a polonesa Agnieszka Radwanska. Quinta cabeça de chave, ela derrotou a bielo-russa Olga Govortsova por 2 sets a 0, com 6/0 e 7/5.

A próxima adversária de Radwanska será a russa Anastasia Pavlyuchenkova, que havia batido a brasileira Teliana Pereira na estreia e nesta quinta superou a luxemburguesa Mandy Minella com facilidade, por duplo 6/2.

A dinamarquesa Caroline Wozniacki, por sua vez, confirmou a sua condição de décima pré-classificada ao bater a norte-americana Christina McHale por 2 sets a 1, com 6/0, 1/6 e 6/2. Assim, ela se credenciou para encarar na terceira rodada a espanhola.

Garbine Muguruza, que aplicou duplo 6/3 sobre a eslovaca Anna Schmiedlova.

Também cabeças de chave, a romena Simona Halep, a norte-americana Sloane Stephens, a espanhola Carla Suárez Navarro e a eslovaca Dominika Cibulkova seguiram em frente em Melbourne com triunfos obtidos nesta quinta.