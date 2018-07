Victoria Azarenka estreia com vitória fácil no Torneio de Doha

DOHA - Atual líder do ranking mundial, Victoria Azarenka não teve maiores problemas para confirmar o seu favoritismo em sua estreia no Torneio de Doha. A tenista bielo-russa superou a suíça Romina Oprandi por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/3, nesta quarta-feira, e já assegurou vaga nas oitavas de final do WTA realizado no Catar.

Cabeça de chave número 1 da competição, Azarenka já estreou direto na segunda rodada e não jogava uma partida do circuito profissional desde o último dia 26 de janeiro, quando se sagrou bicampeã do Aberto da Austrália ao derrotar a chinesa Na Li na final do Grand Slam realizado em Melbourne.

Com o triunfo tranquilo sobre Oprandi, a tenista número 1 do mundo enfrentará na próxima fase do torneio catariano a norte-americana Christina Mchale, que nesta quarta-feira superou a checa Lucie Safarova, 17.ª cabeça de chave, por 2 sets a 0, com 6/4 e 6/2.

Para despachar Oprandi com facilidade em sua estreia, Azarenka aproveitou quatro de cinco chances de quebrar o saque da suíça, atual 62.ª colocada da WTA, que só converteu um de sete break points cedidos pela bielo-russa.

Outras duas tenistas que confirmaram favoritismo em jogos já encerrados nesta quarta foram a polonesa Agnieszka Radwanska e a italiana Sara Errani. Quarta cabeça de chave, a tenista da Polônia venceu a australiana Anastasia Rodionova por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/2, enquanto a jogadora da Itália, pré-classificada como sexta maior favorita ao título, derrotou a húngara Timea Babos por 6/4 e 6/0.

Assim, Radwanska se credenciou para enfrentar nas oitava de final a sérvia Ana Ivanovic, 13.ª cabeça de chave, que nesta quarta contou com a desistência da romena Simona Halep após ganhar o primeiro set por 6/3. Já Errani medirá forças contra a ganhadora da partida entre a eslovaca Daniela Hantuchova e a russa Ekaterina Bychkova, programada para ser encerrado também neste dia de confrontos em Doha.

Já a checa Klara Zakopalova se garantiu como próxima adversária da russa Maria Sharapova, nas oitavas de final no Catar, ao derrotar a norte-americana Sloane Stephens, 16.ª cabeça de chave, de virada, com parciais de 4/6, 7/6 (7/5) e 7/6 (7/5).

A russa Nadia Petrova também avançou às oitavas de final com uma vitória de virada nesta quarta. Lista como 11.ª pré-classificada, ela passou pela taiwanesa Su-Wei Hsieh com parciais de 3/6, 6/2 e 6/4. Assim, se credenciou para encarar nas oitavas a ganhadora da partida entre a checa Petra Kvitova e a russa Ekaterina Makarova.