Victoria Azarenka estreia com vitória sofrida no Masters da WTA

Em sua estreia no Masters da WTA, torneio que reúne as oito melhores tenistas da temporada, a bielo-russa Victoria Azarenka teve muito trabalho para confirmar seu favoritismo nesta quarta-feira, em Istambul, na Turquia. Diante da alemã Angelique Kerber, a número 1 do mundo precisou de 3 horas e 6 minutos para ganhar de virada por 2 sets a 1, com parciais de 6/7 (11/13), 7/6 (7/2) e 6/4.

Fazendo uma grande temporada, na qual conquistou o título do Aberto da Austrália e assumiu a liderança do ranking, Azarenka espera fechar o ano como campeã do Masters. Mas já percebeu logo na estreia que não terá vida fácil. A bielo-russa aparece na segunda colocação do Grupo A, atrás apenas da norte-americana Serena Williams, que venceu os dois jogos que fez até agora no torneio.

Número 5 do mundo, Kerber somou nesta quarta-feira a sua segunda derrota no torneio - tinha perdido para Serena Williams na estreia do dia anterior - e ficou em situação complicada na luta por uma das duas vagas do Grupo A nas semifinais. Para manter as chances matemáticas de classificação, a alemã precisa vencer a chinesa Na Li, oitava colocada do ranking, na última rodada desta primeira fase.