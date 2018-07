Victoria Azarenka ganha na estreia em San Jose e encara Muguruza

Ex-número 1 do mundo, a bielo-russa Victoria Azarenka aos poucos vai retomando a sua melhor forma física e técnica depois de se tornar mãe em dezembro de 2016 e ficar sem jogar durante todo o segundo semestre do ano passado, envolvida em disputa judicial pela guarda do filho Leo. Na noite de segunda-feira, a atual 108.ª colocada da WTA estreou com uma sofrida vitória no Torneio de San Jose, nos Estados Unidos, contra a ucraniana Kateryna Bondarenko por 2 sets a 1 - parciais de 6/3, 6/7 (7/9) e 7/5, em 2 horas e 40 minutos.

Na segunda rodada da competição na Califórnia, que substitui Stanford no calendário e serve de preparação para o US Open, Victoria Azarenka terá pela frente outra ex-número 1 do mundo. Jogará contra a espanhola Garbiñe Muguruza, cabeça 1 e sétima do ranking, que ficou de "bye" na primeira rodada.

Na temporada de 2018, Victoria Azarenka disputa apenas o oitavo torneio e conseguiu apenas a sua 10.ª vitória. O melhor resultado da tenista que completa 29 anos nesta terça-feira até agora é a semifinal de Miami, nos Estados Unidos, em março.

Em outros jogos de segunda-feira, destaque para a vitória da norte-americana Sofia Kenin sobre a paraguaia Veronica Cepede Royg, que veio do qualifying, por dupla 6/4. Na segunda rodada, a tenista local poderá ser a rival da compatriota Serena Williams, cabeça 6 em San Jose, que estreia nesta terça contra a britânica Johanna Konta.