Victoria Azarenka massacra Stosur e conquista mais um título em Doha

DOHA - Em excelente fase, Victoria Azarenka conquistou neste domingo o primeiro título após assumir a liderança do ranking da WTA. Na final do Torneio de Doha, disputado em quadras rápidas, a tenista bielo-russa não encontrou dificuldades para derrotar a australiana Samantha Stosur, número 5 do mundo, por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/2, em apenas 1 hora e 7 minutos.

A vitória deste domingo confirmou o excelente retrospecto de Azarenka diante de Stosur. A decisão do Torneio de Doha foi a sexta partida entre as tenistas, com a bielo-russa tendo vencido todas. Além disso, ela não perdeu sequer um set para a australiana.

Azarenka conseguiu a sua 17ª vitória consecutiva e ainda está invicta nesta temporada. A tenista bielo-russa faturou o seu terceiro troféu neste ano, já que anteriormente foi campeã do Torneio de Sydney e do Aberto da Austrália, que lhe colocou na liderança do ranking da WTA. Agora, Azarenka está com 11 títulos na sua carreira, enquanto Stosur permanece com apenas três.

Na decisão deste domingo, a líder do ranking da WTA se impôs diante de Stosur, que não teve sequer uma chance de quebra de serviço na partida, desde o início do primeiro set, em que obteve três quebras de serviço nas seis oportunidades que teve para vencer por 6/1.

Azarenka continuou com a partida sob controle no segundo set. A bielo-russa conseguiu duas quebras de serviço, venceu por 6/2 e fechou a partida em 2 a 0 para garantir o título do Torneio de Doha.