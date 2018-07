Victoria Azarenka vai à final do torneio de Doha A bielorrussa Victoria Azarenka se classificou para a final do torneio de Doha neste sábado ao derrotar a polonesa Agnieszka Radwanska em parcias de 6-3 e 6-3.Na decisão do título, Azarenka encontrará ou Serena Williams, que a destronará do topo do ranking na segunda-feira, ou a russa Maria Sharapova.