Victoria Azarenka vence e faz final com Serena em Cincinnati

CINCINNATI - A final do Torneio de Cincinnati, marcada para este domingo, reunirá as duas melhores tenistas do ranking da WTA: a primeira colocada Serena Williams e a vice-líder Victoria Azarenka. Na noite de sábado, a bielo-russa se garantiu na decisão diante da norte-americana ao derrotar a sérvia Jelena Jankovic, número 14 do mundo, por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 6/2 e 6/3, em 2 horas e 8 minutos.

A partida ficou marcada pelo excesso de quebras de serviço - foram 23 em 27 games. No primeiro set, foram nove saques quebrados e apenas um confirmado, por Jankovic, que triunfou por 6/4. No segundo set, a situação se inverteu. Em oito games, apenas Azarenka conseguiu manter o seu saque, duas vezes, o que a levou a vencer por 6/2.

Assim, a partida seguiu para o terceiro set, quando Jankovic perdeu o seu serviço nas cinco vezes em que sacou. Azarenka, por sua vez, foi quebrada três vezes, mas confirmou o seu saque uma vez, o que foi suficiente para o triunfo por 6/3, o que garantiu a sua classificação à final do Torneio de Cincinnati.

Na decisão, prevista para as 17 horas (de Brasília) deste domingo, Azarenka vai enfrentar Serena, que no sábado derrotou a chinesa Na Li (7/5 e 7/5). Este será o 15.º duelo entre as duas tenistas e a norte-americana lidera o confronto direto por 12 a 2. Neste ano, Azarenka venceu Serena na decisão do Torneio de Doha e perdeu na final do Torneio de Roma.