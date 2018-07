Victoria Azarenka vence espanhola e encara Safina em Marbella

MARBELLA - Principal favorita ao título em Marbella, a bielo-russa Victoria Azarenka fez mais uma vítima nesta quinta-feira. Ela derrotou a local Laura Pous-Tio por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/2, e avançou às quartas de final do torneio espanhol.

Embalada pelo título em Miami, no domingo passado, Azarenka teve dificuldades no início do primeiro set antes de assumir o controle do duelo. Ela sofreu uma quebra de saque e ficou atrás em 3/2 antes de "acordar" na partida e reagir ao vencer 12 dos 14 games seguintes. Mais consistente no segundo set, a bielo-russa encaminhou a vitória com tranquilidade.

Na sequência da competição, Azarenka terá pela frente a russa Dinara Safina. A ex-número 1 do mundo, que busca a recuperação no circuito, eliminou a búlgara Tsvetana Pironkova na segunda rodada.

Ainda nesta quinta, a romena Alexandra Dulgheru, quarta cabeça de chave, confirmou o favoritismo e despachou outra espanhola do torneio, Anabel Medina Garrigues, por 2 a 1, parciais de 5/7, 6/4 e 6/4. Sua próxima adversária será a italiana Sara Errani.

Mais cedo, a espanhola Lara Arruabarrena-Vecino, que furou o qualifying, eliminou a checa Sandra Zahlavova por 2 sets a 1, com parciais de 7/5, 3/6 e 6/3. Ela terá pela frente a russa Svetlana Kuznetsova, segundo cabeça de chave do torneio.