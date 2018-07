Victoria Azarenka vence romena e fatura título do Torneio de Marbella

MARBELLA - A bielo-russa Victoria Azarenka conquistou o título do Torneio de Marbella, na Espanha, que abriu a temporada europeia de saibro. Neste domingo, a número 6 do mundo espantou a zebra e derrotou a romena Irina Begu, 136ª colocada no ranking da WTA e que veio do qualifying, por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/2, em 1 hora e 22 minutos.

O título deste domingo confirma o excelente momento de Azarenka, que havia conquistado na semana anterior o título do Torneio de Miami, nos Estados Unidos, ao vencer a russa Maria Sharapova na decisão, e acumula 11 vitórias seguidas. Agora, a tenista de 21 anos acumula sete títulos na sua carreira.

A conquista na Espanha levará Azarenka a se tornar a quinta colocada no ranking da WTA, que será atualizado na segunda-feira. Assim, ela igualará o feito de Natasha Zvereva, que era a única tenista bielo-russa a entrar no Top 5 da lista. Já Begu vai entrar no Top 100 do ranking. Esta foi a terceira vez que o Torneio de Marbella foi disputado. A sérvia Jelena Jankovic (2009) e a italiana Flavia Pennetta (2010) são as outras campeãs do torneio.