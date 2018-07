Viktor Troicki vence e garante título da Sérvia na Copa Davis

A Sérvia conquistou neste domingo o seu primeiro título da história da Copa Davis. Na partida decisiva da série melhor de cinco, Viktor Troicki aproveitou o apoio da torcida e atropelou o francês Michael Llodra por 3 sets a 0, com parciais de 6/2, 6/2 e 6/3, fechando a vitória sérvia na final em 3 a 2.

Antes de obter o título em Belgrado, a Sérvia nunca havia sequer disputado uma final de Copa Davis. A França, por sua vez, não disputava uma decisão desde 2002, quando perdeu da Rússia também por 3 a 2. E no ano anterior, havia sido campeã depois de superar a Austrália.

Para obter o importante feito, a equipe sérvia contou sobretudo com o grande desempenho de Novak Djokovic no confronto decisivo. O terceiro do ranking mundial já há havia vencido Gilles Simon na sexta-feira, logo após Gael Monfils superar Janko Tipsarevic no jogo de estreia. E neste domingo, um dia depois da França ganhar nas duplas e abrir nova vantagem, Djokovic superou Monfils e novamente empatou a série.

Assim, a partida entre Troicki, 30.º do ranking, e Llodra, 23.º do mundo, definiria o confronto. E contando com o apoio da torcida e a apatia do adversário, o tenista sérvio conquistou a vitória sem a menor dificuldade.

Llodra terminou a partida com apenas oito winners, menos da metade das 17 bolas vencedoras do adversário. Também conquistou apenas 57% dos pontos jogados com o primeiro saque e 45% com o segundo, facilitando o caminho do sérvio.

Motivado após o bom triunfo de Djokovic neste domingo, Troicki começou atropelando no primeiro set e venceu sem a menor dificuldade. Llodra ainda ensaiou uma reação e abriu 2/0 no início do segundo, mas foi dominado na sequência e não conquistou mais uma game sequer no set. Mais sólido, o sérvio continuou melhor na sequência e chegou a abrir 5/1. O francês ainda conseguiu uma quebra. O sérvio, no entanto, se recuperou e garantiu o título.

A boa vitória de Troicki neste domingo coroa a grande campanha da Sérvia na Davis. Para ser campeã, a equipe superou difíceis confrontos diante de Estados Unidos e República Checa, todos por 3 a 2. Apenas nas quartas de final, diante da Croácia, o triunfo foi por 4 a 1.