Vinci bate novata do Top 10, leva título na Rússia e encerra jejum Um dia após confirmar sua entrada pela primeira vez no Top 10 do ranking mundial feminino, a suíça Belinda Bencic acabou derrotada na final do Torneio de São Petersburgo, na Rússia, pela italiana Roberta Vinci por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/3, em um jogo com duração de 1h17min.