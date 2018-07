Vinci e Cibulkova caem na estreia em New Haven As cabeças de chave Roberta Vinci (5ª) e Dominika Cibulkova (8ª) foram eliminadas logo na rodada de abertura em New Haven, torneio norte-americano que serve de preparação para o US Open. A eslovaca Daniela Hantuchova e a romena Sorana Cirstea, destaque em Toronto, também se despediram mais cedo da competição.