Vinci e Errani faturam o título de duplas na Austrália

Errani e Vinci dominaram o primeiro set, mas as australianas reagiram na segunda parcial. Barty e Dellacqua conseguiram uma quebra de serviço no oitavo game e em seguida confirmaram o saque para fechar o set em 6/3. As tenistas da casa ainda abriram o terceiro set com uma quebra de serviço, mas não conseguiram manter o ritmo e foram dominadas no restante da parcial decisiva pelas italianas.

Juntas, Errani e Vinci foram campeãs em Roland Garros e do US Open em 2012. "No terceiro set, começamos a ficar nervosas", disse Vinci. "No entanto, hoje nós provamos que somos uma dupla realmente forte. Nossa força é que nós sempre jogamos juntas", completou.

Barthy, de 16 anos, tentava se tornar a mais nova tenista a conquistar um título de um torneio do Grand Slam desde que Martina Hingis foi campeã da chave de simples do Aberto da Austrália em 1997. "Obviamente, estamos desapontadas por não termos vencido, mas para mim foram inacreditáveis duas semanas, um torneio incrível", disse.