Vinci ganha final italiana e é campeã em Palermo

O favoritismo na final era de Errani, que ocupa o sexto lugar no ranking e era a cabeça de chave número 1 do torneio. Além disso, ela defendia o título conquistado no ano passado em Palermo, onde já foi campeã também em 2008. E tinha vantagem de cinco vitórias em sete confrontos contra Vinci.

Mas Vinci desbancou o favoritismo de Errani e foi campeã em Palermo pela primeira vez na carreira. Número 11 do mundo, a tenista italiana de 30 anos somou neste domingo seu nono título no circuito da WTA, sendo o segundo somente nesta temporada - ganhou também no Torneio de Katowice, na Polônia.