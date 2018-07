Vinci perde, e Ivanovic vence na estreia no Torneio de Auckland

AUCKLAND - A italiana Roberta Vinci foi surpreendida por uma das principais promessas do tênis logo na sua partida de estreia do Torneio de Auckland, na Nova Zelândia. Nesta terça-feira, a número 14 do mundo acabou sendo eliminada ao perder para a croata Anna Konjuh, 259ª colocada no ranking da WTA, por 2 sets a 1, com parciais de 3/6, 6/4 e 6/2, em 1 hora e 33 minutos.

Konjuh, de apenas 16 anos, foi campeã na última temporada dos torneios de juvenis do Aberto da Austrália e do US Open, e disputou nesta terça a sua primeira partida de um torneio de nível WTA. Agora, após eliminar a cabeça de chave número 1 do Torneio de Auckland, ela vai encarar a norte-americana Lauren Davis, que passou pela neozelandesa Marina Erakovic (6/1 e 6/4).

Ex-líder do ranking, Ana Ivanovic também teve dificuldades na sua estreia, mas avançou. A número 12 do mundo superou a norte-americana Alison Riske, 57ª colocada no ranking, por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 7/6 (7/2). A sua próxima oponente será a sueca Johanna Larsson, que venceu a espanhola Lourdes Dominguez Lino na última segunda-feira.

Número 20 do mundo, a belga Kirsten Flipkens avançou na sua estreia em Auckland ao bater a porto-riquenha Monica Puig, 56ª colocada no ranking, por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 7/5. Agora, ela vai encarar a checa Kristyna Pliskova, algoz da belga Yanina Wickmayer (7/6 e 6/0).

Já a romena Sorana Cirstea, número 22 do mundo, foi eliminada ao perder para a canadense Sharon Fichman, 116ª colocada no ranking e que veio do qualifying, por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/4. Fichman vai enfrentar a espanhola Garbine Muguruza na próxima rodada.

A alemã Julia Goerges, número 72 do mundo, venceu de virada (4/6, 7/6 e 7/6) a italiana Karin Knapp, 41ª colocada no ranking, e agora enfrentará a estoniana Anett Kontaveit. A checa Lucie Safarova, número 29 do mundo, foi eliminada na estreia em Auckland ao perder para a japonesa Ayumi Morita (7/6 e 6/3), que agora vai encarar a compatriota Kurumi Nara.