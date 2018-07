Vinda do qualifying, Mertens surpreende e fatura o Torneio de Hobart

A belga Elise Mertens surpreendeu a todos no Torneio de Hobart e conquistou o título da competição australiana neste sábado. A jovem jogadora de 21 anos mostrou por que é uma das promessas do tênis feminino e bateu na decisão a romena Monica Niculescu por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/1.

Apenas número 82 do mundo, Mertens precisou passar pelo qualifying para chegar à chave principal em Hobart. Com o título, no entanto, deve ganhar muitas posições no ranking da WTA e chegará embalada para a disputa do Aberto da Austrália, primeiro Grand Slam do ano, que começa na próxima semana.

Apesar de enfrentar a 32.ª colocada no ranking, Mertens foi soberana na decisão. Ela até chegou a ter o serviço quebrado no primeiro set, mas conseguiu cinco quebras no total, número suficiente para lhe dar o triunfo com extrema tranquilidade.

Mertens conquistou apenas seu primeiro título de simples no circuito da WTA. Com o resultado, a jovem tenista também impediu que Niculescu faturasse seu quarto troféu de simples na carreira.