Vindo do qualifying, alemão vence Nishikori e está na final do Torneio de Metz

Matthias Bachinger obteve classificação surpreendente para a final do Torneio de Metz, na França, ao vencer, neste sábado, o japonês Kei Nishikori. Número 166 do ranking da ATP, o tenista alemão ganhou por 2 sets a 1, com parciais de 2/6, 6/4 e 7/5 sobre o 12º do mundo, em 2h11.

"É a maior vitória na carreira. Kei é um grande jogador. Estava um pouco cansado de ontem, mas ele também jogou muito bem no primeiro set", disse Bachinger. "Eu continuei lutando e consegui impor meu saque e aproveitei os break points. Tentei continuar agressivo na quadra, o que foi fundamental", disse o alemão, de 31 anos.

Na partida, ele contou com o seu saque poderoso para disparar 13 aces, contra cinco de Nishikori. "As condições aqui são boas para o meu jogo, já que as bolas não saltam tão alto. Tive uma boa sensação desde o início da semana", disse Bachinger. "No entanto, não esperava chegar à final. Estou muito feliz."

Vindo do qualifying, Bachinger vai enfrentar na decisão do ATP 250, que é disputado em piso duro, o francês Gilles Simon, de 33 anos, que derrotou Radu Albot, da Moldávia, por 2 a 0, parciais de 6/3 e 6/1.

Bachinger e Simon se enfrentaram duas vezes, com duas vitórias do jogador da França, que ocupa o 39º lugar no ranking mundial. Os confrontos foram em Bangcoc, em 2011, e em Bucareste, em 2012.