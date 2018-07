Vitória em Auckland dá ânimo extra a Ferrer

David Ferrer reacendeu seu caso de amor com a Nova Zelândia ao defender seu título do Auckland Classic com uma vitória por 6-3 e 6-4 sobre o belga Olivier Rochus neste sábado.

A vitória do espanhol número cinco do mundo assegurou seu terceiro título em Auckland e deu-lhe impulso para o início do Aberto da Austrália, que começa na segunda-feira. Ele também venceu em 2007.

Ferrer, quinto cabeça de chave em Melbourne, foi semifinalista do torneio no ano passado e encara o número 69 do mundo, o português Rui Machado na primeira rodada.