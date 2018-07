Volta do Brasil à elite da Copa Davis será na Flórida O tênis brasileiro conheceu nesta terça-feira a cidade que receberá o seu retorno à elite da Copa Davis. A Associação de Tênis dos Estados Unidos anunciou que Jacksonville, na Flórida, será o palco do confronto entre a equipe norte-americana e o Brasil, válido pela primeira rodada do Grupo Mundial de 2013, que será disputado entre os dias 1º e 3 de fevereiro.