Wawrinka arrasa Berdych na estreia no ATP Finals

O suíço Stanislas Wawrinka precisou de apenas 58 minutos para vencer em sua estreia no ATP Finals, torneio que reúne os oito melhores tenistas da temporada. Diante do checo Tomas Berdych, ele ganhou por 2 sets a 0, com um duplo 6/1, nesta segunda-feira, em Londres, na Inglaterra.

Assim, Wawrinka largou na frente no Grupo A do torneio, que também conta com o sérvio Novak Djokovic e o croata Marin Cilic - os dois vão se enfrentar ainda nesta segunda-feira. Apesar da derrota na estreia, Berdych jogará mais duas vezes e segue com chances de ir às semifinais.

Número 4 do mundo, Wawrinka vem fazendo uma temporada histórica na sua carreira. Já conquistou três títulos em 2014, sendo que um deles foi o seu primeiro em Grand Slam - o Aberto da Austrália. E mostrou a boa fase nesta segunda-feira, ao arrasar o sétimo colocado do ranking.

Para somar sua 10ª vitória em 15 jogos contra Berdych no circuito, o tenista suíço ganhou 59 dos 88 pontos disputados em toda a partida (67%). Ele quebrou o saque do checo em cinco das nove oportunidades que teve, enquanto que seu serviço não foi ameaçado uma vez sequer.