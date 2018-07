Wawrinka atropela espanhol e avança às semifinais em Genebra

Grande favorito ao título do Torneio de Genebra, o suíço Stan Wawrinka confirmou esta condição e avançou às semifinais sem maiores dificuldades. Empurrado pela torcida da casa, o cabeça de chave número 1 atropelou nesta quinta-feira o espanhol Pablo Carreño Busta por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/1, em somente 51 minutos de partida nas quartas de final.

Número 4 do mundo, Wawrinka passeou em quadra e não deu qualquer chance para Busta. Foram quatro quebras de serviço em seis oportunidades para o suíço, enquanto o espanhol, 43.º colocado do ranking, sequer teve um break point a seu favor.

A vitória tranquila de Wawrinka, sua segunda em dois confrontos diante de Busta, o levou à semifinal do torneio, na qual ele enfrentará o checo Lukas Rosol. Número 68 do mundo, ele derrotou nesta quinta-feira o russo Andrey Kuznetsov por 2 sets a 1, de virada, com direito a "pneu": 2/6, 6/1 e 6/0.

A outra semifinal também está definida e terá dois cabeças de chave. Segundo principal favorito da competição, o espanhol David Ferrer também não teve qualquer trabalho para passar por seu compatriota Guillermo Garcia-López, número 55 do mundo, por 2 sets a 0, com duplo 6/2.

Agora, Ferrer terá pela frente o terceiro cabeça de chave de Genebra. O croata Marin Cilic também precisou de somente dois sets para derrotar o argentino Federico Delbonis, algoz de Thomaz Bellucci nas oitavas de final, com parciais de 6/4 e 6/3.

NICE

Os semifinalistas do Torneio de Nice também foram conhecidos nesta quinta-feira, com destaque para o cabeça de chave número 1 da competição, Dominic Thiem. O austríaco chegou à próxima fase ao derrotar o italiano Andreas Seppi por 2 sets a 0, com duplo 6/3.

Ele enfrentará agora o francês Adrian Mannarino, que eliminou o argentino Guido Pella em três sets: 5/7, 7/6 (7/4) e 6/1. Na outra semifinal, se enfrentarão o português João Sousa, que passou pelo sul-africano Kevin Anderson, e o alemão Alexander Zverev, que surpreendeu o francês Gilles Simon, segundo cabeça de chave.